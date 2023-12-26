حماس: الإحتلال سرق أعضاء من جثامين نحو 80 شهيدا سلمها اليوم في رفح

نددت حركة المقاومة الإسلامية ”حماس”، اليوم الثلاثاء، بعبث الإحتلال الصهيوني بجثامين نحو ثمانين شهيدا فلسطينيا سلمهم اليوم في مدينة رفح.

وكشفت “حماس”، ان الاحتلال سرق أعضاء من جثامين الشهداء مرتكبا جريمة حرب تؤكد همجيته وانحدار أخلاقه.

وأضافت الحركة، ان الاحتلال الصهيوني قام بانتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم واعتدى على جثامين الشهداء الأبرار ونبش قبورهم.

وجاء في بيان حركة المقاومة الإسلامية:

‘تسليم العدو الصهيوني لجثامين نحو 80 شهيدًا فلسطينيًّا اليوم في مدينة رفح، وهي في حالة تحلل ومن الصعب التعرف عليها، بعد أخذها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، يضع علامات استفهام على ما قام به هذا العدو، فاقد الأخلاق والقيم، من عبث بهذه الجثامين، حيث كشفت حالات عديدة عن قيامه بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء.

إن ما قام به العدو لا يوصف إلا بجريمة حرب وجريمة بشعة وانتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم، وتؤكد همجيته وانحداره الأخلاقي في عدوانه على شعبنا واعتدائه على جثامين شهدائنا الأبرار ونبش قبورهم”.