 حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة رفح في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية 

افادت حركة حماس، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين غرب مدينة رفح في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية.

وحمّلت الحركة في بيانها، الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة.

كما طالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة برفح.

وطالبت حركة حماس، كل الأطراف لا سيما مصر بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح.

مع تمكين الطواقم العاملة في معبر رفح من متابعة عملها وتسهيل خروج الجرحى ودخول المساعدات.