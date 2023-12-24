حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مخيم المغازي للاجئين

ادانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، المجزرة التي ارتكبها الإحتلال الصهيوني في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة بقصفه عدة منازل.

والتي أودت بحياة 70 شخصا في حصيلة أوّلية، في جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل تضيف حركة “حماس”.

وتابعت حركة المقاومة الاسلامية ، ان هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي.