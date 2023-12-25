حماس: الحديث عن تمرير مخطط “هجرة طوعية” لأهالي غزة سخيف ومحاولة لتسويق أوهام

وأضافت “حماس”، ان ما ورد على لسان نتنياهو حول هذا المخطط، هو محاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه النازي في تحقيق أهدافهم.

وذلك ظناً أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية.

وتابعت حركة المقاومة الإسلامية، أن الشعب الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح.

وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على ارضهم، ولن يسمح للاحتلال الصهيوني الدخيل على هذه الأرض بأن يمرّر أي مخطط يطمس فيه قضيتهم أو يبعد فيها شعبهم عن أرضه ومقدساته.