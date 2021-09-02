“حماس” الفلسطينية تثمن رفض  الجزائر منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي

ثمنت، حركة “حماس” الفلسطينية، تصريحات وزير الخارجية، رمطان لعمامرة. المتعلقة بمركزية القضية الفلسطينية، خلال بيان صادر عن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم.

واعتبر، البيان، أن هذه التصريحات تعكس الروح العروبية الصادقة، والحس القومي الأصيل للجزائر الشقيقة. مشيدة بتأكيد الوزير لعمامرة رفض منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.