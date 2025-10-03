حماس الفلسطينية تعلن قبولها خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة بشروط

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” قبولها بخطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة بشروط.

وأكدت حماس إجراءها مشاورات واسعة للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة ترامب وذلك حرصا على وقف العدوان .

وبهذا تعلن حماس نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين وفق مقترح ترامب بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل.

كما تجدد حماس استعدادنا للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل.

وايضا موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي.

وفي الاخير تؤكد حماس ان ما ورد في مقترح ترامب عن مستقبل قطاع غزة وحقوق شعبنا يرتبط بموقف وطني يناقش في إطار وطني فلسطيني.