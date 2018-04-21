حماس تتهم الموساد باغتيال باحث فلسطيني في ماليزيا

أقدم مجهولان على اغتيال باحث جامعي فلسطيني، وقت خروجه لأداء صلاة الفجر في مدينة جومبارك شمالي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحسبما أفاد به بيان للشرطة الماليزية، اليوم السبت، فإن مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية قاما بإطلاق النار صوب الفلسطيني المدعو “فتدي محمد البطش”،.

ما أدى إلى إصابة بطلقة على مستوى الرأس أردته قتيلا بعين المكان.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح الشرطة سارعت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الجريمة.

من جهتها، اتهمت حركة حماس الموساد الإسرائيلي باغتيال الباحث الفلسطيني.

مطالبة السلطات الماليزية بالإسراع في التحقيق لكشف المتورطين.