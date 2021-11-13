حماس تثمن موقف الجزائر حيال التطبيع: نعتز بكم

ثمنت حركة حماس تصريحات وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، التي انتقد فيها معلومات حول محاولات جديدة للتطبيع مع الاحتلال.

وجدد لعمامرة التأكيد، على الرفض الجازم للجزائر، لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس بالخارج، سامي أبو زهري إن حركته تعتز بهذه التصريحات الجزائرية، وتعبّر عن دعمها لها.

مضيفا إن “تلك التصريحات تشكّل حصنًا في وجه محاولات تمدد الاحتلال في المنطقة العربية، خاصة في أفريقيا”.

وقال لعمامرة، في تصريح لقناة الجزائر الدولية، إن الجزائر “تفضل أن يكون على رأس الدول الشقيقة رجال أو نساء يحبون وطنهم”.

وجاء هذا التصريح، في رد على سؤال حول أنباء تعهدات أطلقها الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما أشار لعمامرة إلى أن الجزائر تعتقد أن “من يعتمد أو يتمسك بالنفوذ الصهيوني، سواء في ليبيا أو في المغرب أو أي بلد ثانٍ يعتبر عملاً لا مسؤول”.

وأكد لعمامرة أن الجزائر “تحترم سيادة الشعب الليبي الشقيق وتعتبر أنه لا حق لغيره في اختيار رئيسه وممثليه في البرلمان”.

مضيفا أن الجزائر “قطعت على نفسها أن تساعد في جمع الشمل الليبي في سياق حرصها على تجاوز الأزمة وتنمية ليبيا”.

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