حماس تثمن موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الاحد، بيانا صحفيا، ثمنت فيه الموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تشجيع نقله من أرضه.

وقالت حماس:”نثمن الموقف الأصيل لمصر والأردن، الرافض لتهجير شعبنا الفلسطيني أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة أو مبرر”.

وأضافت حماس أنه “في الوقت الذي نؤكد فيه على تمسّك شعبنا الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، فإننا ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكل أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.