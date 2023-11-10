حماس تحذر من تداعيات تصعيد الاحتلال وقصفه محيط مجمع الشفاء

حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم الجمعة، من تداعيات تصعيد جيش الاحتلال النازي لقصفه الهمجي في محيط مجمع الشفاء الطبي للمرّة الخامسة خلال أربع وعشرين ساعة.

وحملت حماس في بيان لها، الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة البشعة ضدّ الطواقم الطبيّة والمرضى والجرحى والنازحين في المشفى ومحيطه.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فوراً لوقف هذا العدوان الوحشي وتحمّل المسؤولية السياسية والقانونية في حماية المدنيين والمستشفيات التي تعد مناطق آمنة وفق القوانين الدولية.

وأكدت في الأخير بأن الصمت وعدم تجاوز مربع الإدانة والاستنكار إلى الفعل الجاد ضد الاحتلال وسياساته النازية يعد تشجيعًا له لمواصلة جرائمه وفي ذلك مسؤولية تاريخية ستبقى تلاحق كل الذين قصّروا وتخاذلوا عن حماية الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة.

وللإشارة، قصف جيش الإحتلال مستشفى الشفاء ومحيطه بشكل عنيف ومكثف، حسب تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة للجزيرة.