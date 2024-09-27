حماس تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأشد العبارات، العدوان الصهيوني الإرهابي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي بيان للحركة، استنكرت حماس العدوان والتصعيد الصهيوني الوحشي المتواصل ضدَّ الشعب اللبناني الشقيق.

وذلك من خلال الغارات التي استهدفت مباني سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وادعاء الاحتلال استهداف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وأكدت حماس أن الإرهاب الصهيوني المتصاعد ضدَّ الشعب اللبناني الشقيق بسبب إسناده للشعب الفلسطيني ووقوفه ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة، والدماء التي تسيل بفعل هذا الإجرام الصهيوني في كلّ من فلسطين ولبنان، يتطلّب من أمتنا العربية والإسلامية مغادرة مربع الصمت، والتحرّك بكل الوسائل وفي كل المحافل الدولية، رفضاً للانحياز والدعم الأمريكي لهذا العدوان الغاشم، وانتصاراً لقيم النخوة والشهامة في الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد مخططات الاحتلال الصهيوني العدوانية.

وجددت حماس تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني والإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان. كما أكدت مشاركتها الألم والأمل بالنصر على هذا العدو الصيهونازي.

وثمنت وأشادت حماس بتضحياتهم وصمودهم في ملحمة الحساب المفتوح إسناداً لشعبنا ومقاومتنا، ورداً ودفاعاً عن الشعب اللبناني.

واختتم البيان “إنَّ الاحتلالَ وقادتَه النازيين يتوهَّمون حالمين؛ أنَّهم بممارستهم أبشع المجازر ضدَّ الشعبين الفلسطيني واللبناني، أو باستهدافهم قادة المقاومة ورجالاتها، سيحقّقون أهدافهم الخبيثة، أو سيحرزون نصراً موهوماً يقضي على جذوة المقاومة وقوّتها واستمرارها، وعلى الحاضنة الشعبية الداعمة والمؤيّدة لها.