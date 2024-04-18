حماس تدين وبشدة وقوف أمريكا ضد الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير

ادانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال، وذلك من خلال إستخدامها حق الفيتو لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي بيان أصدرته حماس عقب إفشال أمريكا وجه الإرادة الدولية، لتستخدم حق النقض (الفيتو) في وجه مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة اكدت ان الإدارة الأمريكية تضع نفسها مع الكيان الصهيوني النازي في عزلة عن الإرادة الدولية التي تقف مع شعبنا وحقوقه المشروعة وهذا بالرغم من تأييد اثنتي عشرة دولة للقرار.

وأكدت حماس أن أمريكا تقف من جديد ضد شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ووقوفها الكامل إلى جانب كيان الاحتلال الفاشي في مصادرته لحقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته.

كما تدعو حماس المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوُز الإرادة الأمريكية، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني، وحقه المشروع في تقرير مصيره.

واضاف بيان حماس نؤكد للعالم أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويقيم دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وثمنت حماس مواقف كل الدول التي وقفت مع الحق الفلسطيني وصوتت لمشروع القرار. وقدمت الشكر للجزائر الشقيقة والمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز التي دعمت مشروع القرار.