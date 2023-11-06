حماس ترحب بموقف جنوب افريقيا وتدعوها إلى قطع علاقاتها بالكامل مع الكيان

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها اليوم الإثنين، بموقف حكومة جنوب أفريقيا التي استدعت سفيرها لدى الكيان الصهيوني.

وقالت “حماس” في البيان:”نرحب بموقف حكومة جنوب أفريقيا التي استدعت سفيرها لدى الكيان الصهيوني المجرم على إثر استمرار عدوانه الهمجي ضد شعبنا وأطفالنا ونسائنا في قطاع غزة.”

ودعت حماس جنوب أفريقيا إلى قطع كامل علاقاتها مع هذا الكيان الفاشي الذي يرتكب حرب إبادة جماعية في غزة، وذلك انتصاراً لحق الشعوب في تقرير مصيرها وللتاريخ النضالي لجنوب أفريقيا التي عانت من الاستعمار والعنصرية.

وكانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم استدعاء جميع دبلوماسييها لدى الكيان الصهيوني “للتشاور” معهم.

وقالت الوزيرة في السياق ذاته:” نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.”