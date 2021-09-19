حماس تعد الفلسطينيين بتحرير أسرى نفق “جلبوع”

وعدت حركة “حماس” بتحرير الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع والذين تم القبض على آخر عنصرين منهم فجر السبت.

وقال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم أن كتائب “القسام” على عهدها ووعدها بأن “يكون أبطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، وأن يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال”.

وأورد ذات المتحدث: “نتوجه بالتحية الكبيرة والتقدير العظيم، لأبطال نفق الحرية في سجن جلبوع الذين أثبتوا قدرة الفلسطيني على الفعل المقاوم في كل الظروف وفي كل الأدوات”.

مشيرا إلى أنه “بالرغم من إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني”.

مؤكدا إن “ما فعله الأسرى الستة كان بطولة عظيمة وجهادا كبيرا، وإنجازا عظيما سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال الشعب الفلسطيني”.

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