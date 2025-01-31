حماس تعلن أسماء 3 رهائن سيُطلق سراحهم غدا

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسماء 3 رهائن إسرائيليين سيُطلق سراحهم يوم غد السبت.

وقال الجناح العسكري لحماس إن الرهائن هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيجال وياردن بيباس.

وكان قد أُطلق الخميس، سراح ثلاث رهائن إسرائيليين وخمس تايلانديين مقابل أسرى فلسطينيين.

وجاء ذلك، في ثالث عملية تبادل رهائن وأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وشهد إطلاق سراح الرهائن، الخميس، فوضى واحتشاد جموع من الناس في أحد مواقع التسليم بغزة. مما جعل إسرائيل ترجئ لعدة ساعات الإفراج عن أسرى فلسطينيين.