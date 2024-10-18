حماس تعلن إستشهاد رئيسها يحيى السنوار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، استشهاد رئيسها يحي السنوار.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، القائد المجاهد الشهيد والرَّمز الوطني الكبير يحيى السنوار “أبو إبراهيم” قائد معركة طوفان الأقصى.

كما جاء في البيان ” بكل معاني الشموخ والكبرياء والعزة والكرامة تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني. وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال. كرس حياته من أجل فلسطين. وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها. صدق الله فصدقه الله، واصطفاه شهيدا مع من سبقه من اخوانه الشهداء ننعى القائد الوطني الكبير. الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنور (أبو إبراهيم)”. رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقائد معركة طوفان الأقصى. الذي ارتقى بطلاً شهيداً، مقبلاً غير مُدبر، مُمْتَشقاً سلاحه، مشتبكاً ومواجهاً لجيش الاحتلال في مقدّمة الصفوف. يتنقل بين كل المواقع القتالية صامداً مرابطاً ثابتاً على أرض غزَّة العزَّة. مدافعاً عن أرض فلسطين ومقدساتها. ومُلهماً في إذكاء روح الصُّمود والصَّبر والرّباط والمقاومة”.

من جانبه نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية خليل الحية استشهاد القائد يحيى السنوار.

كما اكد خليل الحية أن حركة حماس ماضية في نهجها والأسرى الأسرائيليون لن يعودوا إلا بوقف النار والانسحاب الكامل من غزة.

وأشار خليل الحية أن استشهاد السنوار لن يزيد حماس إلا إصرارا على نهجها وأهدافها.

كما أضاف خليل الحية “القائد يحيى السنوار ارتقى شهيداً مقبلاً غير مدبر حتى آخر لحظة من حياته. وكان ثابتاً على أرض غزة وملهماً في إذكاء روح الصمود”.

وتابع خليل الحية في نعيه للشهيد السنوار “سلام عليك أسيراً ومجاهداً وقائداً وشهيداً. والتاريخ سيدون أنّك كتبت السطر الأول في حرب التحرير ونهاية الاحتلال”.