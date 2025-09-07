حماس تعلن استعدادها الفوري للتفاوض مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها اليوم الأخد، ترحيبها بأفكار نقلها الوسطاء عن الطرف الأمريكي تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إنها “ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا”، مؤكدةً “جاهزيتها الفورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع”.

وأضافت حماس أنها تطالب بتشكيل لجنة من المستقلين الفلسطينيين لإدارة قطاع غزة تتسلم مهامها فوراً، مشددة على ضرورة وجود “ضمانة تضمن التزام العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه”، حتى لا تتكرر التجارب السابقة.

وأشارت إلى أنها وافقت سابقاً، في 18 أوت 2025، على اتفاق تم تقديمه من الوسطاء بناءً على مقترح أمريكي خلال مفاوضات في القاهرة، لكن الاحتلال “لم يرد عليه حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي”، حسب تعبيرها.

وأكدت الحركة أنها على تواصل مستمر مع الوسطاء لـ”تطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا”.