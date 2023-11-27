حماس تعلن تسلمها قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من سجون الإحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية ”حماس”، اليوم، أنها تسلمت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من سجون الكيان الصهيوني.

وتشمل القائمة 3 أسيرات وهن:

ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان /جنين، نفوذ جاد عارف حماد / القدس ، عطاف يوسف محمد جرادات / جنين.

وأضافت “حماس”، أن القائمة شملت أيضا 30 طفلا أسيرا سيعلن عن الأسماء لاحقا.