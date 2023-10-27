“حماس” تنفي ادعاءات الكيان باستخدام مستشفى الشفاء بغزة لأغراض عسكرية

نفت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان لها، اليوم، “بشكل قاطع”، الادعاءات الصهيونية حول استخدامها مستشفى الشفاء بقطاع غزة لـ”أغراض عسكرية”.

وجاء في بيان الحركة:

“نؤكّد بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أيٍّ من قيادات حماس فيه، وندعو الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى التدخّل فوراً لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية، وكفّ يد هذا العدو الفاشي عن شعبنا، ووقف هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية، والتي تُرتَكَب حتى اللحظة في قطاع غزة.

كما أن ما ورد على لسانه يؤكد جريمة قصفهم للمستشفى الأهلي المعمداني، ويكذب روايتهم السابقة.

ونؤكّد أن هذه الادعاءات الكاذبة التي وردت في تصريحات الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإرهابي، هي ادعاءات إجرامية وخطيرة، وتمهّد الطريق أمام استهداف المستشفى المركزي الذي يضمّ آلاف المرضى والجرحى، ويأوي أكثر من 40 ألف نازح”.