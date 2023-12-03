حماس: تهديدات الإحتلال بإستهداف قادة الحركة لا تخيفنا وتعكس المأزق الذي يعيشه

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، اليوم الأحد، ان تهديدات الاحتلال الصهيوني بإستهداف قادة الحركة في الداخل وبعض الدول الشقيقة تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه الإحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضاف ذات المتحدث، ان هذه التهديدات لا تخيف أحدا من قادة الحركة الذين امتزجت دماؤهم ودماء عوائلهم بدماء أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح ذات الأخير، أن هذه التهديدات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة التي ذكرها قادة الاحتلال ومساسا مباشرا بأمنها ما يستدعي ملاحقة الكيان ومحاسبته على تطاوله وغروره.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، اليوم، إن الجيش يعمل على مدار الساعة في ملاحقة قادة حركة حماس والقضاء عليهم ومنهم يحيى السنوار.

فيما نشرت هيئة البث العبرية تسجيلا صوتيا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للكيان (الشاباك) رونين بار، يقول فيه إن المجلس الوزاري المصغر أصدر لهم أمرا بتصفية قيادة حركة حماس في غزة والضفة ولبنان وتركيا وقطر.