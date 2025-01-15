حماس توافق على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

وافقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة وتبادل الأسرى.

ونقلاً عن شبكة “الجزيرة”، سلّمت حماس للوسطاء موقفها من اتفاق إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف المصدر ذاته أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ذكر بأن الاتفاق وشيك.

وقال بلينكن بهذا الخصوص “نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة، وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة”.. “لم نصل إلى مرحلة إبرام الاتفاق إلى حين استكمال كل شيء”.

وأكدت “الجزيرة نت” أن وفداً من حماس برئاسة خليل الحية، سلّم الموافقة للوسطاء (قطر ومصر).

كما كشف مصدر من وكالة الصحافة الفرنسية أن حماس وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار، وكذا صفقة تبادل الأسرى وأبلغت الوسطاء بذلك.

من جهتها، قالت وسائل إعلام من الكيان الصهيوني إن نتنياهو أُبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى.