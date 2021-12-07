حماس تُرحب بدعوة الرئيس تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، بدعوة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية بالجزائر.

وجاء في بيان “حماس” عبر موقعها الرسمي، “تعقيبًا على إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن التحضير لـ”استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبًا فإننا في حركة حماس نقدر عاليًا الموقف التاريخي للجزائر، حكومة وشعبًا، في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في المقاومة والتحرير.”

وأضاف البيان:” وبهذه المناسبة فإننا نرحب بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر.”

وتابع:”إن حركة حماس ملتزمة بموقفها وسياستها الثابتة بالترحيب بكل جهد عربي وإسلامي ووطني لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وهي كلها جهود مقدرة ومشكورة.”

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الرئيس تبون: ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر و100 مليون دولار لفلسطين

كما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عن إستضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر قريبا.

وحسب قناة الجزائر الدولية، فإن قرار عقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر، قد جاء بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أعلن رئيس الجمهورية، عن منح شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين. وكذا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.

وجاءت هذه التصريحات، في الندوة الصحفية التي نشطها الرئيسان الجزائري والفلسطيني بعد انتهاء المحادثات الموسعة بين الوفدين.

وأكد الرئيس تبون إن العلاقة بين الجزائر وفلسطين أكبر بكثير من أن يتم وصفها، فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر.

مشيرا إلى إن احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها يشكل مسألة وفاء قبل كل شيء.

وشدد رئيس الجمهورية، على أنه ومن الضروري تعزيز التعاون العربي حول القضية المركزية الأولى.

وأضاف الرئيس تبون، إن القضية الفلسطينية ستكون في صلب القمة العربية المقبلة في الجزائر. مشددا على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي تم إمضاؤها سنة 2020.