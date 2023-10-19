حماس: حملات القمع والإعتقال المسعورة في الضفة لن تُثني شعبنا عن إسناد المقاومة والدفاع عن أرضنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيانها أن تصاعد حملات القمع واعتقال الاحتلال لعشرات من أبناء. وقيادات حركة حماس والأسرى المحررين؛ وتفجير منازل الشهداء والمقاومين وتدمير البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات، لن يصرف شعبنا المقدام عن إسناد المقاومة والتلاحم معها.

وقالت حماس في بيانها “نؤكد أن الضفة الأبية ستبقى تقبض على زناد المقاومة وتمدها بالقوة والشباب الثائر. والمقاومين الأبطال الذين يقضّون مضاجع المحتل، وستكون مشاركتها في طوفان الأقصى مشاركة مؤثرة. ترد عدوان الاحتلال عن قطاع غزة وأهلنا في الضفة”.

وفي ختام بيانها، دعت حماس أبناء الشعب في الضفة لمواصلة النفير وتكثيف العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين. وتشكيل لجان شعبية في كل المدن والقرى لصد أي عدوان، ومباغتة قوات الاحتلال بكل وسائل المقاومة الممكنة.