حماس: قبل وأثناء قصف مستشفى المعمداني لم تطلق المقاومة أي صواريخ

أكدت حركة “حماس”، في مذكرة لها مساء اليوم الأربعاء، بأن المقاومة الفلسطينية لم تطلق أي صواريخ قبل وأثناء قصف مستشفى المعمداني، رافضة بذلك تنصل محاولة الإحتلال الصهيوني الجديدة من مسؤوليته عن هذه المجزرة التي خلفت مئات القتلى المدنيين أغلبهم أطفال ونساء.

وفي السياق ذاته، قالت حماس: “كيف استطاع الاحتلال أن يميز بأن تلك الصواريخ هي لحركة الجهاد بين سائر فصائل المقاومة، ” مشيرة إلى أن “صواريخ المقاومة لا يمكن أن تخلف ذلك العدد الكبير من الضحايا لأنها ذات قدرة تدميرية قليلة لكونها محلية الصنع مقارنة بصواريخ الاحتلال.”

واعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية بأن الاحتلال الصهيوني يحاول اليوم التهرب والتنصل من مسؤوليته عن جريمة قصف المستشفى.

وأوضحت في السياق ذاته، بأن المستشفى الذي تعرض للقصف الصهيوني يتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

وتابعت: “لا نحتاج للكثير من الدلائل لتكذيب مزاعم الصهاينة بدءا من قصة ذبح الأطفال واغتصاب النساء وصولا إلى مجزرة المستشفى.”

الاحتلال اتصل بمديري 21 مستشفى بينهم مستشفى الأهلى المعمداني

وذكرت حماس بأن الاحتلال شرع منذ أيام في توجيه تحذيرات للمستشفيات في غزة وطلب منها الإخلاء، مشيرة إلى أنه اتصل بمديري 21 مستشفى وطلب منهم الإخلاء الفوري ومنهم مستشفى الأهلى المعمداني.

كما أبرزت حركة المقاومة الإسلامية، بأن الاحتلال تجاهل منذ بداية العدوان التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، حيث قصف المساجد والمدارس وسيارات الإسعاف والكنائس بشكل ممنهج.

الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا أبلغت المنظمات الدولية بمجزرة مستشفى المعمداني

وأوضحت حماس بأن الاحتلال بعد قصفه مستشفى الأهلي المعمداني يوم 14 اكتوبر بقذيفتين تحذيريتين، اتصل بمدير المستشفى وطلب منه الإخلاء الفوري، ليقوم الآخير بالاتصال بالكنيسة الإنجيلية في بريطانيا وإخبارها بالتحذيرات الصهيونية.

ومن جانبها، اتصلت الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا بمنظمات دولية وأبلغتها ما حدث ثم طمأنت مدير المستشفى.

الجيش الصهيوني كان قد اعترف بقصف مستشفى المعمداني

وقالت حماس إن المتحدث باسم الجيش الصهيوني كان قد اعترف بعد مجزرة المستشفى بأن الاحتلال وراء القصف، حيث نشر على حسابيه في منصتي إكس وتلغرام أنه تم تحذير المستشفى .

وأضافت حركة المقاومة الفلسطينية، بأن المتحدث باسم الجيش الصهيوني سارع لسحب ما نشره بعد ردة الفعل العربية والدولية إثر قصف المستشفى.