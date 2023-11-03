حماس: قصف سيارات الإسعاف مجزرة بشعة عن سبق اصرار وترصد

حملت حركة المقاومة الإسلامية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني مسؤولية المجازر التي يقوم بها جيش الإحتلال ضد مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي.

وأكدت الحركة في بيان لها، ان الاحتلال الصهيوني ارتكب مجددا مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفى الشفاء. بقصفه سيارات الإسعاف التي كانت تحمل مصابين وجرحى. ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات.

وكذلك القصف المتعمّد على محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي في نفس الوقت، ما يشير إلى نية الاحتلال النازي لاستهداف القطاع الطبي غير آبه بأية اعتبارات أو عواقب.

وحملت حركة المقاومة واشنطن والمجتمع الدولي المسؤولية عن هذه المجزرة التي يندى لها جبين الإنسانية.

وذلك عبر الصمت المعيب والدعم الأمريكي المشين للاحتلال الصهيوني ، كما حذرت من إقدام هذا المحتل المجرم على ارتكاب المزيد من المجازر باستهداف المدنيين والمنشآت الطبية.

غزة.. 60 شهيدا في قصف صهيوني لبوابة مستشفى الشفاء