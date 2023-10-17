حماس: مجزرة مستشفى المعمداني تكشف مجدّداً حقيقة العدو وحكومته الفاشية وإرهابها

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مساء اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، علقت فيه على المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بقصف المستشفى الأهلي المعمداني.

وقالت حركة حماس إن “المجزرة المروّعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزّة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء، جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم.”

وأشارت حركة حماس إلى أنه “على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غداً.. لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوماً”.

وللإشارة، ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه على غزة بقصف المستشفى الأهلي المعمداني.

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، فإن هذا القصف خلف ما يزيد عن 500 ضحية سقطوا بين شهيد وجريح في استهداف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن أكثر من 300 شهيد قضوا في قصف المستشفى الأهلي المعمداني.