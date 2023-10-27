حماس: نتنياهو وجيشه المهزوم لن يستطيعوا تحقيق أي انجاز عسكري

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ان نتنياهو وجيشه المهزوم لن يستطيعوا تحقيق أي انجاز عسكري.

وفي بيان لحماس قال عزت الرشق أن تصعيد جيش العدو إرهابه ومجازره وحرب الإبادة ضد المدنيين والمنازل إلا دليل إفلاس، وليس دليل قوة.

واضاف عضور المكتب السياسي لحماس أن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات.

وإعتبرت حماس أن تصعيد الاحتلال الصهيوني مجازره المروّعة وحرب الإبادة الجماعية، في جنح الظلام، ضد بيوت الآمنين العزّل في قطاع غزّة، هو تعبير حقيقي عن فشله الذريع في تحقيق أهدافه العدوانية، والنّيل من مقاومتنا وأبطال القسّام الذين يتصدّون بكل قوّة وإرادة وبسالة لمحاولاته الفاشلة في اقتحام قطاع غزّة.

كما تعمد الإحتلال الصهيوني قطع الاتصالات والانترنت، وقبلها الكهرباء والماء والغذاء والدواء والوقود، في ظل دعم واشنطن وبعض العواصم الغربية، هو جريمة حرب.

كل هذا ستيقى وصمة عار على جبين كل الداعمين والمؤيّدين لها، والصامتين والمتقاعسين في وقفها، وهم جميعاً يتحمّلون المسؤولية الإنسانية والأخلاقية عن تداعياتها.