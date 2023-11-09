حماس: ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية لحمل السلاح لفك الحصار عن مخيم جنين

دعت حركة المقاوم الإسلامية “حماس” اليوم، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى حمل السلاح والنفير لفك الحصار عن مخيم جنين.

وقالت حماس “ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وكل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين. والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة”.

وأضافت حركة المقاوم الإسلامية، أن الإحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسّام. ولن يُفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة، فالمقاومة روح تسري فينا. وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير.

يشار أن مخيم جنين يشهد اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أين تعرض المخيم لقصف صاروخي. كثيف من طائرات مسيرة على أكثر من موقع في المدينة ومحيط مخيمها.

من جهتها أفادت كتائب القسام في جنين، أنها مجاهدوها يخوضون في هذه الأثناء اشتباك مسلح بطولي جنباً إلى جنب. مع كافة تشكيلات المقاومة في المخيم.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 8 شهداء وأكثر من 14 إصابة بجروح مختلفة في جنين.