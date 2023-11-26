حماس: نسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، إنها تسعى لتمديد الهدنة في غزة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة.

وأضافت “حماس” ،في بيان، أنها تسعى لتمديد الهدنة من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

وجاء في بيان حركة “حماس”:

“تسعى حركة المقاومة الإسلامية حماس لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية”.

وكشفت المقاومة، اليوم، انه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزا صهيونيا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.

كما أوضحت أنه تم تسليم محتجز يحمل الجنسية الروسية، للصليب الأحمر بناء على تدخل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.