حماس: نطالب المجتمع الدولي بموقف واضح من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

أكد الناطق باسم حركة حماس، قاسم حازم، اليوم السبت، أن المعركة متواصلة والقدس والأقصى. خطوط حمراء مشيرا ان الهجوم على الإحتلال الصهيوني لايزال مستمرا ومتواصلا إلى غاية اللحظة.

وفي تصريح للنهار، قال الناطق باسم حركة حماس للنهار” سجلنا إصابات وشهداء وسيعلن عن الأرقام لاحقا، خاصة وأن الإحتلال قام بهجمات على قطاع غزة و نحن في بداية المعركة”.

ومن جهة أخرى طالب حازم قاسم المجتمع الدولي بموقف واضح من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.