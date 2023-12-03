حماس والجهاد الإسلامي تدينان عزم بريطانيا تنفيذ طلعات جوّية فوق قطاع غزّة

أدانت حركة حماس، اليوم الأحد، اعتزام بريطانيا مشاركة جيشها في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيانها، بأنَّ إفصاح الجيش البريطاني عن نيّته تنفيذ طلعات جوّية استخباراتية فوق قطاع غزَّة، يجعلها شريكة مع الاحتلال الصهيوني في جرائمه ومسؤولة عن المجازر التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

ودعت ذات الحركة، بريطانيا إلى التراجع عن مشاركتها المباشرة ودعمها السياسي والمالي لحرب الإبادة ضدّ غزَّة.

بدورها، اكدت حركة الجهاد الإسلامي، إن إعلان بريطانيا مشاركة سلاحها الجوي في مهمات استخباراتية بقطاع غزة يعتبر مشاركة فعلية في العدوان الصهيوني.

واعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان لها، أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية للاحتلال بدعوى دعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى.