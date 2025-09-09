حماس تصدر أوّل بيان بعد محاولة اغتيال قياداتها في الدوحة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، أول بيان بعد محاولة اغتيال قياداتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت حماس، عبر موقعها الرسمي، محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اليوم اغتيال أعضاء وفد حركة حماس المفاوض في قطر.

واعتبرت حركة حماس الفلسطينية أن هذه جريمة بشعة وعدوان سافر. وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وعدوانًا على سيادة دولة قطر الشقيقة.

وأعلنت حركة حماس “فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض”. متأسفةً على عدد من الإخوة الذين ارتقوا شهداء، وهم 5 مرافقين فلسطينيين من بينهم عون أمن قطري.

وأكدت الحركة أن من بين الشهداء مدير مكتب القيادي خليل الحية بالإضافة إلى نجله، و3 مرافقين.

وأضافت حماس في البيان ذاته أن استهداف الوفد المفاوض تم خلال محاولته مناقشة المقترح الأخير للرئيس الأمريكي.

وأضاف البيان: “إن هذا الاستهداف يؤكد أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق. كما أن نتنياهو وحكومته أكدوا أنهم لا يأبهون بحياة أسراهم لدى المقاومة ولا بسيادة الدول ولا بأمن المنطقة واستقرارها”.

وحمّلت حركة حماس الإدارة الأميركية المسؤولية المشتركة مع الاحتلال عن هذه الجريمة.

إن هذه الجريمة لن تغيّر مواقفنا ومطالبنا الواضحة وهي الوقف الفوري للعدوان على شعبنا والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتبادل أسرى حقيقي واغاثة شعبنا والاعمار يضيف البيان.

وفي الأخير، أكدت حماس أن هذه الجريمة لن تنال من عزيمة حركتنا وقيادتنا ولن تحيد بنا عن التمسك بحقوق شعبها الوطنية وعن مواصلة طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال عن أرضها.