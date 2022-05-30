حماش:”حققت حلم الطفولة وأتمنى البقاء لسنوات مع الخضر”

كشف الظهير الأيسر الجديد للخضر، يانيس حماش، أن الالتحاق بالمنتخب الوطني هو حُلم الطفولة بالنسبة له.

لاعب فريق بوافيستا البرتغالي قال في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الإثنين.

“تلقيت الاستدعاء عبر وكيل أعمالي، كنت دائم الوجود في القائمة الموسعة لكنني لأول مرة أتواجد في القائمة النهائية وهذا أسعدني كثيرا”.

“أنا فخور جدا بتمثيل الشعب الجزائري، والآن سأحاول تقديم الاضافة والبقاء طويلا مع الخضر”.

“منذ صغري وأنا أحلم بالتواجد مع المنتخب الوطني وهذا كان حُلم والدي ووالدتي أيضا”.

“سنُحضر بشكل جيد لمواجهتي أوغندا وتنزانيا وأتمنى تحقيق الفوز في المواجهتين”.