حماش:”فخور بأول مشاركة مع الخضر وشكرا للجميع”

عبر الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، ولاعب نادي بوافيستا البرتغالي، يانيس حماش، عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع المنتخب الوطني.

وغرد، أمس الأحد، حماش عبر حسابه على تويتر، عقب نهاية مباراة الخضر ضد منتخب إيران:” أنا فخور حقًا أنني ارتديت قميص المنتخب الوطني لأول مرة!”.

كما أضاف حماش:” شكرا لجميع الداعمين لمنحنا القوة و الفوز بثلاث مباريات متتالية”.

وختم يانيس حماش تغريدته بالترحم على الراحل بلال بن حمودة، لاعب إتحاد العاصمة والمنتخب المحلي:” لقد فعلناها من أجلك يابلال بن حمودة”.

وعرف لقاء أمس، منح الناخب الوطني بلماضي الفرصة للجدد بالمشاركة والكشف عن إمكانياتهم التي أسفرت عن فوز مقنع للخضر ضد منتخب مونديالي.