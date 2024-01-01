حماش: “جاهز لرفع التحدي في صفحة جديدة من مسيرتي”

أبدى الدولي الجزائري ياسين حماش، سعادته الكبيرة بترسيم انضمامه لنادي أروكا البرتغالي، مؤكدا جاهزيته لخوض مغامرة جديدة مع هذا الأخير.

وكتب حماش، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة “X“: “أعلن بفخر كبير، انضمامي لهذا النادي التاريخي، نادي أروكا”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “انها سنة جديدة تبدأ بالنسبة لي، مع صفحة جديدة في مسيرتي الكروية”.

وتابع ياسين حماش: “أنا جاهز لرفع التحدي، ولتقديم افضل ما لدي، من أجل جعلكم فخورين بي”.