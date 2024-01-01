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الرياضة

حماش: “جاهز لرفع التحدي في صفحة جديدة من مسيرتي”

بقلم كريم تيغرمت
حماش: “جاهز لرفع التحدي في صفحة جديدة من مسيرتي”
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أبدى الدولي الجزائري ياسين حماش، سعادته الكبيرة بترسيم انضمامه لنادي أروكا البرتغالي، مؤكدا جاهزيته لخوض مغامرة جديدة مع هذا الأخير.

وكتب حماش، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة “X“: “أعلن بفخر كبير، انضمامي لهذا النادي التاريخي، نادي أروكا”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “انها سنة جديدة تبدأ بالنسبة لي، مع صفحة جديدة في مسيرتي الكروية”.

وتابع ياسين حماش: “أنا جاهز لرفع التحدي، ولتقديم افضل ما لدي، من أجل جعلكم فخورين بي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/xVp6N
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