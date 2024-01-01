حماش يلتحق بالدوري البرتغالي من بوابة نادي أروكا
رسّم الدولي الجزائري، ياسين حماش، انتقاله إلى الدوري البرتغالي، من بوابة نادي اروكا، الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز.
واعلنت إدارة نادي أروكا، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على منصة “X“، عن تعاقدها مع الجزائري ياسين حماش.
كما أرفق النادي البرتغالي، هذا الخبر، بمقطع فيديو، استعرض فيه بعض امكانيات الدولي الجزائري، من خلال الأندية التي تقمص ألوانها في وقت سابق.
يذكر أن ياسين حماش، حظي في وقت سابق بدعوة المنتخب الوطني، أين شارك في المباراة الودية التحضيرية اليت جمعتهم بمنتخب ايران، وانتهت بفوز الخضر بنتيجة (2-1).
𝕭𝖊𝖒-𝖛𝖎𝖓𝖉𝖔 𝖆𝖔𝖘 𝕷𝖔𝖇𝖔𝖘, 𝐇𝖆𝖒𝖆𝖈𝖍𝖊! 🐺
Yanis Hamache é o mais recente reforço do FC Arouca 🟡🔵#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/07P4luMFyQ
— FC Arouca (@OficialFCArouca) January 1, 2024
📽 Fica a conhecer o nosso reforço Yanis Hamache!
⚽ Defesa
🇩🇿 24 anos
⚡ Último clube: Dnipro-1#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/412ZgJIbT7
— FC Arouca (@OficialFCArouca) January 1, 2024