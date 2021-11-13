حمام ثلجي لتجديد طاقات اللاعبين قبل مواجهة بوركينافاسو

إستعان الطاقم الفني للمنتخب الوطني بحمامات ثلجية للاعبين الذين شاركو في مباراة الأمس أمام منتخب جيبوتي من أجل الإسترجاع وتجديد الطاقات قبل مواجهة الحسم أمام بوركينافاسو.

ونشر الحارس الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة مقطع “ستوري” على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام أين كشف على طريقة الإسترجاع التي وفرتها الإتحادية للاعبين قبل مواجهة الحسم المزمع إجرائها يوم الثلاثاء المقبل أمام بوركينافاسو.