حمام يضع حجر الأساس لانجاز محطة رفع المياه المستعملة بتكلفة 3 ملايير سنتيم بمستغانم

قام وزير الموارد المائية ، علي حمام، بوضع حجر الأساس لإنجاز محطة الرفع للمياه المستعملة ومياه الأمطار بالمنطقة الصناعية البرجية بمستغانم بتكلفة مالية قدرها أزيد من 3 ملايير سنتيم.

ويدخل المشروع، الذي يهدف إلى وضع نظام لجمع المياه وحماية هذه المنطقة الصناعية من الفيضانات، في إطار عملية تهيئة واسعة لمنطقة البرجية 2 (200 هكتار).

كما عاين الوزير، خلال زيارته قادته لولاية مستغانم، مشروع تهيئة وادي عين الصفراء بمدينة مستغانم وأثنى على الأشغال، التي تهدف إلى تنقية مجرى الوادي

الذي يمتد على مسافة 5 كلم وإنشاء فضاءات للترفيه والتنزه وملاعب جوارية وميادين لممارسة مختلف الرياضات بقيمة مالية قدرها2.1 مليار دج.

و يسمح هذا المشروع الحيوي بالنسبة لمدينة مستغانم بالتخلص من 12 مصب عشوائي للمياه المستعملة وإنجاز شبكة للتطهير ومحطة للرفع وتوجيه هذه المياه نحو محطة المعالجة بصلامندر وتنظيف 20 هكتارا من حوافي الوادي وتحويل 30 ألف متر مكعب من النفايات إلى مركز الردم التقني وفقا للشروحات المقدمة.

وفي مقابل ذلك سيتم خلق 7 ملاعب جوارية لكرة القدم وملعب لكرة السلة و14 ميدان للكرة الحديدية وفضائيين للعب مخصصين للأطفال وحدائق ومساحات خضراء واستغلال غابة حي القنادس (كاستور) كفضاء للتنزه للعائلات به مسار لممارسة هواية المشي والركض في الهواء الطلق.

وستسمح هذه الأشغال التي تقوم بها ثماني مؤسسات وطنية كذلك بتهيئة شرفتين مطلتين على البحر وإنجاز حظيرة للتوقف للسيارات ومسرح بالهواء الطلق بإمكانه احتضان التظاهرات الثقافية والفنية.