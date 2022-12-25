قناة النهار حماية الآثار في الجزائر..مسؤولية من؟ بقلم قناة النهار نشر في 25 ديسمبر 2022 - 11:20 حماية الآثار شارك غرِّد أرسل 39 0 حماية الآثار في الجزائر..مسؤولية من؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xK7Ee اقرأ أيضا مشاهد صـ ـادمة.. هكذا تمكن امن البليدة من تحرير شاب بعد إخـ ـتطافه ومحاولة قـ ـتله قناة النهار 06 ديسمبر باتنة.. للحد من الغش في المعدن الأصفر.. تجارة الذهب يطالبون بإستغلال تقنيات حديثة قناة النهار 18 ديسمبر مومن أيت قاسي: عائدات مونديال قطر كانت قياسية مقارنة بسابقاتها قناة النهار 16 ديسمبر محللي بلاطو النهار يعزون في وفـ ـاة محفوظ قرباج في كلمات مؤثرة قناة النهار 06 ديسمبر إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق قناة النهار 09 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التركي قناة النهار 11 ديسمبر البيع المباشر من المنتج للمستهلك..ردود متباينة بين الفلاحين و التجار قناة النهار 04 ديسمبر السكانير" بين أسعار مرتفعة عند الخواص ومواعيد متأخرة في المستشفيات..المواطن تانه" قناة النهار 09 ديسمبر فاجعة المسيلة..سائق الحافلة المتسبب في مقـ.ـتل 9 أشخاص كان مسرعا وفقد السيطرة قناة النهار 19 ديسمبر الرائد بغدادي بن حواش: تم تسجيل 9 وفيات و41 جريح تم التكفل بهم إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة قناة النهار 14 ديسمبر