حماية الجزائر تستوجب اكتساب الجيش لمقوّمات القوّة للحفاظ على الجاهزية القتالية

حرص الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدّفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على التأكيد على الأهمية الحيوية التي تكتسيها الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

هذه الناحية الشديدة الحيوية والحساسية، والدورالفعّال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي.

في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله.

وجاء هذا خلال زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وفي لقاء له مع مجموعة من إطارات الناحية.

وجدّد الفريق التذكير، بأنّ حماية الجزائر حماية تامة وكاملة ومتواصلة، يستوجب من جميع الإطارات والأفراد.

ومن كافة الوحدات المرابطة في هذه النّاحية وفي غيرها من النّواحي العسكرية الأخرى، العمل على اكتساب كلّ مقومات القوة.

والحرص على تنميتها باستمرار، بما يكفل المحافظة على الجاهزية القتالية والعملياتية للأفراد والوحدات.

ويكفل بالتالي حماية ترابنا الوطني، بكيفية تقي بلادنا كلّ الشرور والمضار أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.

وتحمي أرضها وشعبها من أي مصدر من مصادر التّهديد المختلفة الأوجه والمتعدّدة الأبعاد.

وأبى الفريق إلاّ أن يوجّه بالمناسبة تحية شكر وتقدير وعرفان إلى أولئك الرجال من أبناء الجيش الوطني الشعبي.

على كل ما يبذلونه من جهود مضنية ليلا ونهارا وبحرص شديد، ويقظة عالية ومستمرة.

في سبيل الحفاظ على حرمة وسيادة التراب الوطني، وصون أمن وسلامة الجزائر وشعبها.

يشار إلى أنّ الفريق سيشرف يوم غد الثلاثاء 28 أوت 2018، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

على مراسم تنصيب اللواء محمد عجرود كقائد للناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

خلفا للواء مفتاح صواب الذي عين قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.