حماية القدرة الشرائية .. الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، خُصص لاستعراض ودراسة مختلف التدابير المتخذة والمقترحة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

وجاء الاجتماع لتنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما من خلال تسقيف الأسعار وضبط وتنظيم السوق الوطني. وضمان تزويدها بالمواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع.

ودرست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بكيفيات إعداد الخطط الخاصة بتسيير الأنقاض. والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكوارث وبإنشاء اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث. وذلك في إطار مواصلة إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024. المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات. الذي يأتي تجسيدا لأحكام القانون رقم 23-21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023 المتعلق بالغابات والثروة الغابية. والهادف إلى تحسين فعالية أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول انطلاق الموسم السياحي الصحراوي 2024-2025. حيث تم التأكيد على أهمية إتخاذ كل التدابير الرامية للترويج الفعال و الحرفي للوجهة السياحية الجزائرية. وذلك في إطار استراتيجية تنمية وتعزيز السياحة الصحراوية، مع تذليل كافة العقبات و القضاء على مظاهر البيروقراطية.