حماية المستأجرين في أحياء عدل محور نقاش بين جاست ايمو وSAA

نظم إطارات وعمال فرع عدل للتسيير العقاري ندوة عمل متخصصة في مجال التأمينات بالفرع الجهوي لوهران. وهذا بحضور المدير العام المساعد لمؤسسة عدل للتسيير العقاري ممثلا للمدير العام جلال الدين دحماني. إلى جانب رئيس دائرة الإدارة العامة، وإطارات مصلحة التأمينات التابعة للفرع الجهوي لوهران. إضافة إلى حضور إطارات من المؤسسة الوطنية للتأمينات (SAA).

ويأتي اللقاء في إطار سعي مؤسسة عدل للتسيير العقاري إلى توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يعود بالنفع المباشر على قاطني أحياء عدل.

كما خصصت هذه الندوة لعرض ومناقشة جملة من المقترحات الجديدة الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات التأمينية الموجهة لفائدة المستأجرين. مع التركيز على تعزيز الحماية داخل الأحياء السكنية التابعة للمؤسسة. وضمان التكفل الفعال بالمخاطر التي قد تواجه السكان أو الأجزاء المشتركة في العمارات السكنية.

وتم خلال هذا اللقاء دراسة آليات عملية وميدانية لتجسيد هذه المقترحات على أرض الواقع. من خلال وضع خطط تنسيقية بين مختلف المتدخلين. وتحديد أطر التعاون بين مؤسسة عدل للتسيير العقاري ومؤسسة SAA. بما يضمن استحداث حلول تأمينية فعالة تتماشى مع احتياجات السكان ومتطلبات التسيير العصري.

وتندرج هذه الندوة ضمن رؤية المؤسسة لتطوير خدماتها عبر تعزيز أدوار الشركاء والفاعلين في المجالات ذات الصلة. لاسيما التأمين، الذي يعد عنصرا أساسيا في ضمان أمن واستقرار الساكنة، والمحافظة على الممتلكات والمرافق المشتركة.