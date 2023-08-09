حماية المستهلك.. إعلان هام لزبائن فيات

أصدرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce بيانا بخصوص المواطنين الذين تواصلوا معها حول تأخر استلام السيارات من علامة فيات.

وأكدت حماية المستهلك عير صفحتها الرسمية على الفيسبوك “أنه تم التكفل بحالاتهم وتتابع المنظمة معالجتها للملفات مع المصالح المعنية للمتعامل الاقتصادي”.

كما تطمئن حماية المستهلك المواطنين أن كل الحالات سيتم معالجتها ايجابيا بتسليم السيارات قبل نهاية الشهر الحالي بحول الله.

وللإشارة فقد إشتكى العديد من الزبائن من عدم إستلام سياراتهم في الآجال المحددة. والتي حددتها فيات. حيث تم توجيه الإتهام لوكلات فيات في الجزائر بمخالفة دفتر الشروط.