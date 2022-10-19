حماية المستهلك .. التلاعب بحليب الزوالية 10 سنوات حبس

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCEعبر حسابها الرسمي على الفبيسبوك تدعو من خلاله موزعي الحليب المدعم. إلى الإكتفاء بهامش الربح الذي حددته الدولة من أجل تفادي 10 سنوات سجن.

وأوضحت حماية المستهلك أن هامش الربح لموزعي مادة الحليب المدعم حددته الدولة بـ 2 دينار للكيس الواحد .

كما ذكرت حماية المستهلك دخل موزعي مادة الحليب ان معدل الحمولة 5000 كيس في اليوم يساوي 10.000دج. وذلك بمعدل توزيع خمس مرات في الاسبوع يعني 50.000 دج. في الشهر 20 مليون سنتيم

وتابعت حماية المستهلك اذا تنح منها النصف لتكاليف الصيانة و أجرة السائق راح تدي 10 ملاين في الشهر.

وإختتمت حماية المستهلك منشورها بتحذير موزعي الحليب يالقول ” الله يبارك دخل لباس بيه علاش تريسكي بعشر سنوات حبس بدون عفو وغرامة توصل 500 مليون.”