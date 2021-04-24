حماية المستهلك: الخضر المخللة في العبوات البلاستيكية يمكن أن تحتوي على مواد مسرطنة

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من خطر الخضر المملحة والمخللة في العبوات البلاستيكية.

لا يكاد يخلو بيت من الخضر المملحة والمخللة مثل الزيتون والفلفل وغيرها التي توضع بقنينة كبيرة من البلاستيك.

وعادة ما تكون مصنوعة من أسوأ أنواع البلاستيك، والذي صمم للاستخدام مرة واحدة فقط ولحفظ المياه العذبة فقط.

وأشارت أنه يتحلل سريعا لما يتعرض لـph قاعدي أو حامضي غير متعادل، أو عندما يتعرض لمذيبات عضوية تحتوي على حلقة البنزين.

وأفادت أن المشكلة الخطيرة والكارثة الحقيقية، عندما نقوم بوضعها في القنينة البلاستيكية ونضع عليها عصير الليمون والخل، ولمدة طويلة.

وأوضحت أن التفاعل بين حمض الليمون والخل والبلاستيك المصنوعة منه القنينة، بمعنى أن المواد الخطيرة والمسرطنة تنتقل وتهاجر للخضر المملحة.