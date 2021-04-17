حماية المستهلك: الزلابية قد تسبب السرطان!

قالت المنظمة الجزائرية لحماية المستھلك، بأن الاستھلاك المفرط لـ “الزلابیة” قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت في منشور توعوي على صفحتھا بفيسبوك أن الزلابیة تحتوي على مكونات منبوذة، وھي من المواد المسرطنة المضرة والمعروفة عالمیا.

ويتعلق الأمر بالقمح الأبيض المكرر أو الفرينة، الزيت النباتي المصنع، السكر المركز أو العسيلة وملونات غذائية.

كما أن اتحاد القمح الأبيض مع الزيت في درجة حرارة عالية يشكل “الأكريلاميد” وهي من المواد المسرطنة المضرة والمعروفة عالميا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسلوب القلي في الزيت يعتبر من أسوأ طرق الطبخ في عالم التغذية.

بغض النظر عن نوعیة الزيت المستعمل في القلي والذي يستعمله بعض الباعة مرارا وتكرارا.

إضافة إلى أنها ترفع نسبة السكر بالجسم الى درجات خيالية، نظرا لغناها بالسكريات القصيرة.