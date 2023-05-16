حماية المستهلك تتوعد المضاربين في سيارات “فيات”

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر منشور لها في الفيسبوك المضاربين في سيارات “فيات”.

وأوضحت المنظمة أن سيارة “فيات تيبو” تباع في صالات العرض بـ313 مليونا ووصلت في سوق السيارات المستعملة إلى 367 مليونا.

كما تتوعد حماية المستهلك وتعتبر ان كل سمسار يقوم بشراء سيارة جديدة ويقوم ببيعها هو يمارس المضاربة.

وسنقوم حماية المستهلك بحملة تبليغ وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جد واضح.. وليتحمل كل واحد مسؤوليته.

وجاء هذا المنشور بعد رواج فيديو حول عرض سيارة فيات تيبو جديدة في سوق السيارات بخميس مليانة. حيث قال صاحب السيارة إنه تلقى عرضا بـ367 مليونا ورفض البيع.