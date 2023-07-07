حماية المستهلك تحذر من إستعمال “سيرغاز” في هذه الحالة  

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce أصحاب المركبات من إستخدام غاز البترول المميع “سيرغاز” خلال إرتفاع درجات الحرارة.

ونشرت حماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك منشور ينبه فيه المختصون أصحاب السيارات التي تشتغل بالسير غاز في حال إرتفاع درجة الحرارة إلى أمرين معتبرين إياهم مهمين.

يجب على أصحاب هذه المركبات تجنب إستعمال سيرغاز أثناء ارتفاع الحرارة الشديدة. ومن الأحسن ترك الخزان فارغا طيلة الصيف. مع إستعمال البنزين بدلا منه وهذا الافضل.

وفي حال أُجبر السائق على إستعمال سير الغاز فعليه أن يتجنب ملئ خزانه 100% ويملأ من 50 % إلى 80 % فقط .

أما إن كان الخزان مملوءا 100% فإن الغاز يتحلل ويتمدد في الحرارة فلا يجد متسعا من المكان داخل الخزان مما يتسبب في إنفلات صمام الأمان وإنفجار الخزان.