حماية المستهلك تحذر من “الخردة”

حذرت منظمة حماية المستهلك، من بعض المنتوجات الوطنية التي تباع في الأسواق الجزائرية.

كما أوضحت المنظمة، أنها “تشجع المنتوج الوطني قلبا وقالبا تطويرا لاقتصادنا وحماية لوظائف الشغل”. و”لكن هذه “الخردة” لا نرضى بها ولا يمكننا مباركتها أو الدفاع عنها”.

ونشرت “ابوس”، صور لنعل مصنوع في الجزائر حسب قولها، ومن المواد التي صنع بها “الكرتون”. الأمر الذي أثار استياء الكثير من المعلقين. فمنهم من قال “النوعية والجودة وإتقان العمل مصطلحات بعيدة كل البعد عن منتجاتنا للأسف لذا المواطن يبحث دائما عن المنتجات المستوردة”. وعلق آخر “المنتوج الوطني مزال بعيد كل البعد على المعايير العالمية المشكل أنه هناك من يطالب بوقف الاستيراد حتى تصبح هذه الخردة”. “بنفس سعر المنتوج الأوروبي أو الأسيوي ذو الجودة”.