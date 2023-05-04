حماية المستهلك تحذر من بيع هذه المنتوجات في المساحات التجارية الكبرى

حذرت منظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر الحساب الرسمي لمصطفى زبدي في الفيسبوك من بيع منتوجات أوروبية مجهولة المصدر في المساحات التجارية الكبرى.

وأوضحت حماية المستهلك في منشورها أن ظاهرة خطيرة تمس بسلامة المستهلك الصحية والمعنوية لكونها منتوجات لم تخضع لأي رقابة. وتابعت المنظمة أن هذه المنتوجات قد تكون منتهية الصلاحية ، مقلدة ، مكونات غير حلال.

وأشار رئيس المنظمة زبدي في ذات المنشور إلى ان مساحات تجارية كبيرة متخصصة في بيع منتوجات أوروبية مجهولة المصدر ( المستورد).على اختلاف أنواعها من شكولاطة ومشروبات و مواد تجميل وحتى فواكه.